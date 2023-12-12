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Kopenhag - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Kopenhag - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

12 Aralık 2023 23:26 Güncelleme: 23:29 Abone Ol

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kopenhag - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Kopenhag maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Kopenhag - Galatasaray maç özeti! Kopenhag - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Kopenhag - Galatasaray maç özeti!