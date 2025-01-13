Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim?

Konyaspor- Fenerbahçe maçının 11'leri belli olmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe'nin sakatlıklar nedeniyle kadroda yapacağı değişiklikler dikkat çekerken, Konyaspor'un sahaya çıkaracağı güçlü kadro da analiz ediliyor. Bu karşılaşma, Süper Lig'de kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe 11'ler nasıl şekillendi? İşte, Konyaspor- Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi 13 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic; Mert Hakan, Fred;Oğuz, Tadiç, Maximin ve En Nesyri