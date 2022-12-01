Konya TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Kura çekimlerinde heyecan devam ediyor. Konya'ya yapılacak 7 bin 655 konut için kura çekim takvimi yayınlandı. Peki, TOKİ Konya Kura çekimi ne zaman ,saat kaça? Hangi kanalda? TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Milyonlarca vatandaş Konya'daki sonuçları yakından takip ediyor ve TOKİ Konya Kura çekimi ne zaman ,saat kaça? Hangi kanalda? TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Yeni haftanın kura takvimine göre 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekilecek. Konya TOKİ kura çekimi 2 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık tarihinde tamamlanacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KONYA'DA HANGİ İLÇELERE KONUT YAPACAK?

TOKİ Konya'da konut yapılacak ilçeler; Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

TOKİ KONYA ARSALARI NEREDE VAR?

Konya Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emrigazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydşehir, Tuzlukcu, Yalıhüyük ve Yunak.

KONYA TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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