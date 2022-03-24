Konya lise taban puanları 2022 ne kadar? Konya'daki en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri? Meram Fen Lisesi taban puanı, Karatay Fen Lise

KONYA (Haberler.com) - Öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığı olarak istedikleri okullara yerleşmenin hayalini kurmakta. Peki Konya'daki lise taban puanları ne kadardır? Konya'daki en iyi liseler hangileridir? Sorularını internette araştırmaktalar.Sizlere Konya'daki lise taban puanlarının listesini hazırladık. İşte haberimizin detayları. Onca emeğin karşılığı olarak istediğiniz okullara yerleşmeniz dileğiyle.

KONYA LİSE TABAN PUANLARI

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