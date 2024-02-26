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KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

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Konya'da iftar vakti kaçta? Konya'da ezan ne zaman okunacak? Konya'da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. 2024 Ramazan ezan vakitleri, Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? İşte detaylar...

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Tüm Müslümanlar 11 Mart 2024 tarihinden itibaren oruçlarını tutacak. Ramazan ayı boyunca Müslümanlar, şafak sökene kadar süren imsak vaktinden gün batımına kadar olan sürede oruç tutacaklar. Bu süreçte sıklıkla araştırılan konulardan biri de iftar vakitleri. Oruç tutan Müslümanlar, oruçlarını açacağı vakti sabırsızlıkla araştırıyor. Bu illerden biri deKonya. KONYA İFTAR VAKTİ! KONYA 11 Mart iftar vakti saat kaçta? Konya'da ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte tüm ayrıntılar.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

İslam alemine göre, Ramazan ayı Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır ve bu ayda Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat ve rahmet kapısı olarak kabul edilir. Ramazan ayı, Müslümanlar için bir fırsat ve yenilenme zamanıdır. İnançlarını güçlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve manevi olarak kendilerini yenilemek için bir vesiledir. Bu nedenle, Müslümanlar için Ramazan ayının önemi büyüktür ve bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Ramazan ayı aynı zamanda sadaka ve yardımlaşma gibi hayır işlerinin arttığı bir dönemdir. Müslümanlar, fakirlerin, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı, onlara destek olmayı ve yardım etmeyi önemserler. Ayrıca bu ay, affetme, hoşgörü ve merhamet duygularının yoğunlaştığı bir zaman dilimidir.

KONYA'DAİLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'dayaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart 2024 günü ilk sahurlarını yapacak. Sahur, imsak vaktinin girmesi ile sona erecek ve oruç tutma ibadetleri başlayacak. Konya'dailk günün imsak vakti saat 05:40 olacak. Aynı zamanda Konya'da yaşayan Müslümanlar ilk günün akşamında iftarlarını 19:00'de açacak.

KONYAİFTAR VAKİTLERİ

KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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