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Köfteci Yusuf kapatılacak mı?

Köfteci Yusuf kapatılacak mı?
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Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Ülkemizin ünlü restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf'un geleceği belirsizliğini koruyor. Kapatılıp kapatılmayacağı konusu gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Ülkemizin önde gelen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf'un geleceği, son gelişmelerle birlikte belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor. Restoranın kapatılıp kapatılmayacağı konusu, hem medya hem de kamuoyunda sıkça tartışılırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Köfteci Yusuf kapatılacak mı?

KÖFTECİ YUSUF MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Tarım Ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf'un Muayene ve Analiz Raporu'nu yayınladı. Raporda ilk olarak 27 Şubat tarihinde numune örneği alındığı ve domuz etine rastlandığı belirtilmiştir.

Köfteci Yusuf kapatılacak mı?

KÖFTECİ YUSUF KAPATILACAK MI?

Köfteci Yusuf'un kapatılıp kapatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği muayene ve analiz raporları, restoranın menüsündeki bazı ürünlerin sağlık açısından ciddi sorunlar barındırdığını ortaya koydu.

Köfteci Yusuf kapatılacak mı?Yusuf Akkaş

KÖFTECİ YUSUF DOMUZ ETİ OLAYI GERÇEK Mİ?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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