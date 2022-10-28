Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu nereli, hayatı ve biyografisi!
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun hayatı merak edildi. 2020 yılında Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Türkoğlu, bu rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu nereli, hayatı ve biyografisi nedir?
Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Sıla Türkoğlu nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN DOĞA'SI SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.
Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırdı.
2020 yılında Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Türkoğlu, bu rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Genç oyuncu, 24 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2018 Ağlama Anne Alev Konuk oyuncu
2019-2020 Yemin Suna Tarhun Yardımcı oyuncu
2020-2022 Emanet Seher Kırımlı Başrol oyuncusu
2022- Kızılcık Şerbeti Doğa Korkmaz
2022 Sadece Arkadaşız Konuk oyuncu, (Exxen)