Kızılcık Şerbeti 26.bölüm fragmanı! (VİDEO) Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv'nin sevilen dizisinin yeni fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kızılcık Şerbeti 26.bölüm fragmanı canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Sahtekarların ağına düşün Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır. Metehan ve dolayısıyla Ömer'in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Kayhan'ın sırrını bildiğini söyleyerek kendisini tehdit etmesi sonucu harekete geçen Ömer, ona karşı büyük bir koz yakalayarak durumlarını eşitleyecektir. Nursema'yı bir süre daha göremeyeceğini anlayan Umut, bu duruma razı olmayarak çeşitli yollar deneyerek sevgilisine ulaşmaya çalışacaktır. Alev'in, Doğa'nın moralini düzeltmek için düzenlediği baby shower partisi iki ailenin kadınlarını bir araya getirirken, en büyük sürprizi Fatih yapacak ve karısıyla arasını düzeltecektir. Ancak bu huzurlu günler çok uzun sürmeyecek, genç evliler bu sefer çok daha büyük bir derdin içine düşeceklerdir.

KIZILCIK ŞERBETİ 26.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü fragmanını araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 26.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...