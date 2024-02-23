Kitan Tan kimdir? Gelecek Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kitan Tan kimdir? Gelecek Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan nereli? Detaylar haberimizdedir…

KİTAN TAN KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan olmuştur.