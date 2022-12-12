Kısmetse Olur TV'de yok mu, neden yok, Kanal D'de değil mi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda, televizyonda yayınlanmayacak mı, hangi platformda?

Ekranların sevilen programı Kısmetse Olur yeni formatıyla 12 Aralık Pazartesi ekranlara gelecek. Programı canlı izlemek isteyenler Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün hangi platformda yayınlandığını merak ediyor. Peki, Kısmetse Olur TV'de yok mu, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda, televizyonda yayınlanmayacak mı, hangi platformda? İşte detaylar...

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Kısmetse Olur televizyonda yok mu, niye yok? Kısmetse Olur televizyonda yayınlanmayacak mı? Kısmetse Olur Kanal D'de mi yoksa başka kanalda mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Program geçen senelerde Kanal D'de yayınlanıyordu. Fakat bu sezon Kanal D'de olmayacak. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda, Youtube'da mı? İşte bilgiler...

KISMETSE OLUR NEDİR?

Kısmetse Olur, ilk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan evlilik programıdır. Program 29 Nisan 2017 tarihinde evlilik programlarının yasaklanmasıyla yayından kaldırılıp Kanal D'nin internet sitesinde devam etmiştir ama tüm çabalara rağmen Kısmetse Olur 20 Mayıs 2017'de resmen yayından kaldırılmıştır. Daha sonra Kısmetse Olur programının içinde yer aldığı bazı adaylar aynı yapım ekibiyle "Gençlik Başımda Duman" adlı dizi yayınlanmıştır. Program, Kısmetse Olur : Aşkın Gücü adıyla 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren YouTube üzerinden yayımlanmaya devam edecektir.

KISMETSE OLUR 2022-2023 HANGİ KANALDA?

Kısmetse Olur programı yeni bölümleriyle Kanal D'de değil Youtube'da yayınlanacaktır. Program televizyon kanallarında yayınlanmayacak. Kısmetse Olur yeni bölümleriyle sadece Youtube ekranlarında olacak. Youtube resmi kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

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KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 1. Bölümü 12 Aralık Pazartesi 18.30'da Sadece YouTube'da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ TV'DE YOK MU, NEDEN YOK, NEREDE YAYINLANACAK?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı TV'de olmayacak. Programı Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. İlk bölüm bugün 18:30'da yayınlanacak.