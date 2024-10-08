Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Son dönemde kiracı ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemelerde çok sayıda dava açıldı. Bu davalar arasında kontratsız kiralamalar ile elden kira yatırma konuları da önemli bir ağırlık tutuyor.

Ev ve işyeri sahipleri, kiracılardan aldıkları bedel üzerinden vergi vermemek için bu tutarları elden alıyordu. Hatta bazıları, kiracının hak talep etmesinin de önüne geçebilmek için kontratsız kiralamalar yapıyordu. Ancak yaşanan tartışmalar anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardı. Bunun üzerine hükümet kanadında kayıt dışılıkla mücadele kapsamında kiraların elden yatırılmasını engellemek için bazı adımlar atılacak.

2025 YILINDA CEZALAR YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi için bir dizi önlem alınacak. Bu kapsamda ilk tedbir, 1 Ocak 2025 itibariyle tüm ev ve işyeri kiralamaları için kontrat düzenlenecek ve bu kontratlar e-Devlet üzerinden yapılacak. Kiralama konusunda yeni düzenlemelere uymayan mülk sahiplerine ve kiracılara para cezası kesilmesi gündemde. Konu Maliye tarafından da mercek altına alınmış durumda. Yeni yıl itibariyle yapılacak tüm kontratların d-Devlet'te bulunması, aylık yatırılan kira meblağı üzerinden vergi denetimini de kolaylaştıracak.