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Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir

Kiracılara müjdeli haber: Yeni uygulama fahiş zamların önüne geçebilir
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Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren dijital kira sözleşmesi uygulaması 4 Kasım itibariyle devreye girdi. Uygulama, kiracılar için önemli avantajlar içeriyor.

Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanması uygulaması geçtiğimiz haftalarda kullanıma açıldı. 4 Kasım itibari ile devreye giren uygulama ile birlikte fahiş zam baskısınınve vergi kaybının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

ZORUNLU HALE GELECEK

Yeni uygulamaya ilişkin Habertürk'e konuşan Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, uygulamanın ilk aşamada zorunlu olmadığını ancak ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte zorunlu hale geleceğini söyledi.

AVANTAJLARI SIRALADI

Uygulamanın kiracılar için yeni avantajlar yarattığını söyleyen Kiraz, "e-Devlet sistemi üzerinden kira sözleşmesi yapılması ile birlikte mal sahibinin veya kiracının fiziken bir araya gelmeden de sözleşme yapabilme imkânı oldu. Örneğin; bir gurbetçi vatandaşımızın Türkiye'deki evini Türkiye'ye gelmeden, herhangi bir kişiye de vekalet vermeden e-Devlet sistemi üzerinden kiraya verebilecek. Zaman ve belge maliyeti olmadan devlet platformunda sözleşme oluşturacak. Ayrıca vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak" ifadelerini kullandı.

FAHİŞ ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

"Kira sözleşmesinin yapılmadığı, ödemelerin elden olduğu sistem vergi kaybının yanında kiracılar açısında da birçok risk barındırıyor" diyen Kiraz, "Kira sözleşmesi imzalanmayan örneklerde kiracı adeta mal sahibine mahkum oluyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri kendi adına yaptırıp açtıramadığı gibi kira artış döneminde yasal oranın üzerinde zam taleplerine razı geliyor. Ancak sözleşme e-Devlet üzerinden olursa hem temel hizmetler kolayca alınabilecek, hem de ev sahibinin yasal oranın üzerinde zam talep etme baskısı ortadan kalkacak. Ya da istediğinde dava sürecinde kiracı lehine belge oluşacak" sözlerini sarf etti.

Kiraz ayrıca "Yeni dönemin en önemli avantajlarından biri 'bölgesel değer haritası oluşması' olacak. Taşınmazların yaşları, konumları, tüm iç ve dış nitelikleri de bilinerek ortalama kira değerleri tespit edilecek. Bölgesel değerler ile hem vergi kaybı önlenecek, hem de ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı sonucu açılan kira tespit davalarında daha kolay karar alınacak. Belki de bilirkişinin rayiç kirayı tespiti için beklenmeden bu değerler kullanılacak ve 2-3 yılı bulan dava süreçleri hızlanacak. Şunu da belirtmek de fayda var; Yine mahkemeler açılan kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflarda kira sözleşmesine ulaşmakta bazen zorluk çekiyor. İşte bu noktada e-Devlet sistemi üzerinden imzalanan kira sözleşmeleri net bir delil niteliğinde kolay ulaşılabilir olacak" ifadelerini de kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Emlak
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