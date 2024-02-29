KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON GÜN! 2024 kira gelir beyannamesi ne zamana kadar verilir? Kira gelir beyannamesini kimler vermek zorunda?

Kira beyannamesi verme sürecinin son günleri yaklaşıyor! Mülk sahipleri, kira gelirlerini beyan etmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunuyorlar. 2024 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek? İşte, kira beyannamesi son gününe dair detaylar...

YILLIK KİRA GELİRİ KAÇ OLANLAR BEYANNAME VERMELİ?

2024 yılı için kira gelir vergisi beyannamesi verme sınırı belirlendi. Yıllık kira geliri 33 bin lira, aylık kira geliri ise 2 bin 750 lira ve üzerinde olanlar beyanname vermeye mecbur. Beyanname verilmemesi durumunda usulsüzlük cezaları ve faizli ödeme yükümlülükleriyle karşılaşılabilir.

KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Kira beyannamesi, geliri elde edenin ikametgâhının bulunduğu vergi dairesine gidilerek veya e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından Hazır Beyan Sistemi üzerinden doldurularak verilebilir.

Beyannameler 2023 dönemine ait mükellefler için 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında düzenlenir ve bu süre içinde beyanname verilmesi gerekmektedir. Ödemeler ise mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde yapılır.