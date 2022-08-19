Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin transferini tamamladı. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1,4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin kaç yaşında, mevkisi ne? İşte, detaylar…

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Kasım 2000

(21yaşında),

Turhal

Boy: 1,76 m

Kerem Atakan Kesgin (d. 5 Kasım 2000, Turhal, Tokat) Orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-21 millî takımında forma giymektedir.

ALTYAPI KARİYERİ

Futbola 2011'de Turhal Gençlerbirliği'nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu.

PROFESYONEL KARİYERİ

4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 10 Nisan 2017'de İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 2. Lig'deki ilk maçına çıktı. Ertesi hafta oynanan Tepecikspor maçında da oynadı. Bucaspor ile profesyonel olduğu ilk sezonda iki lig maçında süre aldı.

Ertesi sezon Bucaspor ile yarım sezonda tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. Gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

Göztepe

31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe ile Süper Lig'deki ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.

Beşiktaş

Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

