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Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu nereli, kaç yaşında?

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Kerem Aktürkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Muhammed Kerem Aktürkoğlu evli mi, çocuğu var mı? Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu gündemde araştırılan isimlerden bir tanesi. Peki Muhammed Kerem Aktürkoğlu kim?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı? Muhammed Kerem Aktürkoğlu evli mi, çocuğu var mı? Kerem Aktürkoğlu nereli ve kaç yaşında soruları okuyucular tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın parlayan isimlerinden Muhammed Kerem Aktürkoğlu hakkında merak edilenler!

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de İzmit, Kocaeli'de doğdu ve Türk milli futbolcusu olarak sol kanatta oynamaktadır. Şu anda Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. 173 cm boyunda ve 68 kilo olan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağını kullanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KARİYERİ

Futbol hayatına 2011 yılında Gölcükspor altyapısında başlayan Aktürkoğlu, 2013 yılına kadar burada kaldıktan sonra HisareynSpor'a transfer oldu. 2014 yılında Medipol Başakşehir altyapısına geçiş yaptı ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

2016 yılında Bodrumspor'a kiralanan Aktürkoğlu, burada profesyonel kariyerine adım attı ve 27 maçta 4 gol attı. 2018 yılında Karacabey Belediyespor'a bedelsiz olarak transfer oldu.

2018-2019 sezonunda Karacabey Belediyespor'da 34 maçta forma giyen Aktürkoğlu, 3 gol ve 1 asist yaptı. 2019-2020 sezonunda Erzincanspor'a bedelsiz olarak katılan Aktürkoğlu, burada 34 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

2020 yaz transfer döneminde Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Aktürkoğlu, ilk sezonunda 850 bin TL, ikinci sezonunda 900 bin TL, üçüncü ve dördüncü sezonlarda ise 950 bin TL kazandı. Galatasaray formasıyla ilk maçına 23 Kasım 2020'de Kayserispor karşısında çıkan Aktürkoğlu, ilk golünü 11. haftada Hatayspor'a attı.

2016 yılından bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu. Bu performansı sonrası Şenol Güneş tarafından milli takıma davet edilen Aktürkoğlu, milli takımda forma giymektedir.

KEREM AKTÜRKOĞLU EVLİ Mİ?

Özel hayatı hakkında çok bilgiye sahip olunmayan Kerem Aktürkoğlu henüz evli değil. Aktürkoğlu'nun bilindiği kadarıyla sevgilisi de yok.

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu nereli, kaç yaşında?

Betül Cirit
Betül Cirit
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