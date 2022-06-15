Kent Lokantası fiyatları 2022: İBB Kent Lokantası menü fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ücreti ne? Kent Lokantası'nda kaç çeşit yemek var?

İBB, öğrenciler ve dar gelirliler için kent lokantaları açıyor. Merak edilen konular arasında lokanta menü fiyatları oluyor. Peki, Kent Lokantası fiyatları ne kadar, kaç TL? Kent Lokantası menü ücretleri kaç TL? Kent Lokantası kaç çeşit yemek çıkacak? Kent Lokantası indirimli fiyatları ne kadar? Kent Lokantası sadece öğrenciler için mi yoksa tüm vatandaşlar gidebilir mi? Ayrıntılar haberimizde...

KENT LOKANTASI NEDİR?

İBB, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

KENT LOKANTASI NEREDE?

İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.

KENT LOKANTASI NE ZAMAN AÇILACAK?

İlk kent lokantası 17 Haziran'da Çapa'da hizmete girecek.

KENT LOKANTASI FİYATLARI KAÇ TL 2022?

Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Kent Lokantası menü fiyatları henüz açıklanmadı.

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