Kent Lokantası fiyatları 2022: İBB Kent Lokantası menü fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ücreti ne? Kent Lokantası'nda kaç çeşit yemek var?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından Çapa'da açılacak ve tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantası 17 Haziran'da hizmete girecek. Kent Lokantası'ndaki fiyatları merak eden vatandaşlar ve öğrenciler, Kent Lokantası fiyatları 2022: İBB Kent Lokantası menü fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ücreti ne? Kent Lokantası'nda kaç çeşit yemek var? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...
İBB, öğrenciler ve dar gelirliler için kent lokantaları açıyor. Merak edilen konular arasında lokanta menü fiyatları oluyor. Peki, Kent Lokantası fiyatları ne kadar, kaç TL? Kent Lokantası menü ücretleri kaç TL? Kent Lokantası kaç çeşit yemek çıkacak? Kent Lokantası indirimli fiyatları ne kadar? Kent Lokantası sadece öğrenciler için mi yoksa tüm vatandaşlar gidebilir mi? Ayrıntılar haberimizde...
İBB, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu.
İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.
İlk kent lokantası 17 Haziran'da Çapa'da hizmete girecek.
Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Kent Lokantası menü fiyatları henüz açıklanmadı.