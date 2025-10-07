Kenan Yıldız hangi takıma transfer oldu? Kenan Yıldız'ın yeni takımı belli oldu mu?

Genç yaşına rağmen Avrupa futbol sahnesinde adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Hem futbolseverler hem de spor basını, yetenekli oyuncunun yeni adresini yakından takip ediyor. Son gelişmeler ise transfer gündemini iyice hareketlendirmiş durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenan Yıldız, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus forması giyiyor. 2023 yılında Juventus A takımına yükselen milli futbolcu, kısa sürede takımın değişilmez oyuncularından biri haline geldi. Tüm kulvarlarda şu ana kadar 93 maçta görev alan Kenan, bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 15 asist yaparak toplam 33 gole direkt katkı sağladı. Bu istatistik, onun sadece genç bir yetenek değil, aynı zamanda takımın hücum hattında aktif rol oynayan önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Performansıyla taraftarların ve teknik heyetin güvenini kazanan Kenan Yıldız, Juventus'ta sadece oyuncu olarak değil, aynı zamanda liderlik rolüyle de ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Igor Tudor yönetiminde ikinci kaptanlık görevi alarak sorumluluğu artırıldı. Bu da kulübün ona ne kadar güvendiğinin açık bir göstergesi.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Kenan Yıldız'ın ismi transfer döneminde sık sık Arsenal ile anıldı. Premier Lig devi, genç yıldızı yakından takip ederek birçok maçta scout gönderdi. Kenan'ın hem Serie A'da hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performans, Arsenal'in dikkatini çekti. Özellikle hücumdaki yaratıcılığı, dikine oynama becerisi ve genç yaşına rağmen gösterdiği özgüven, onun Arteta'nın sistemine uygun bir oyuncu olabileceğini düşündürdü.

Ancak bu ilgiye rağmen Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılmayı tercih etmedi. Arsenal tribünlerinde yer alsa da sonuç değişmedi. Juventus, Kenan'ın mevcut 2029'a kadar olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için prensip anlaşmasına vardı. Yeni sözleşme kapsamında yıllık yaklaşık 5 milyon Euro maaş ve performansa dayalı bonuslar içeren bir paket hazırlandı. Bu gelişme, Kenan'ın kısa vadede Juventus'ta kalacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kısacası, Kenan Yıldız'ın transfer planı yok. Arsenal'in ısrarlı takibine rağmen Juventus'ta kalmayı tercih etti ve yeni sözleşme için son detaylar üzerinde çalışılıyor.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, hem Türk futbolunun yükselen yıldızlarından biri hem de Avrupa'da adından sıkça söz ettiren genç yeteneklerden biridir. 4 Mayıs 2005 doğumlu olan Yıldız, aslen Türk bir ailenin çocuğu olarak Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi. Almanya'da büyümesine rağmen Türkiye'yi tercih eden Kenan, milli takım tercihini A Milli Takım'dan yana kullanarak Türk futboluna önemli bir katkı sundu.

Futbolculuk kariyerine Almanya'da başladı. Önce SSV Jahn Regensburg altyapısında forma giydi, ardından 2012 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu. Bayern'de geçirdiği yaklaşık 10 yıl boyunca dikkat çeken bir performans sergiledi. Ancak 2022 yazında sözleşme yenilenmemesi üzerine Almanya'dan ayrıldı.

Yıldız, 2022 yılında Juventus ile anlaşarak İtalya'nın yolunu tuttu. Juventus'un genç takımı Primavera'da forma giymeye başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. 2023 yılı itibariyle Juventus A Takımı'nda düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı.