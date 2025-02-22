KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE! Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele yaşanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve internette sıkça araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…

KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak takip edebiliyor.

beIN Sports Max 1 Digiturk platformunda 82 numaralı kanaldır.

Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda

KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER KİM?