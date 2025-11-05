Haberler

Kayyum atanan Hat Holding ne iş yapar?

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan Hat Holding merak konusu oldu. Hat Holding yatırım, ithalat, ihracat ve finansal işlemleriyle uğraşan bir şirket olarak biliniyor. Son dönemde Borsa İstanbul'daki bazı işlemleriyle gündeme gelen şirket, mali manipülasyon ve asılsız KAP beyanları iddialarıyla soruşturuluyor.

  • Hat Holding AŞ'nin mal varlıklarına el konuldu ve şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
  • Hat Holding, ticari faaliyetlerini Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi üzerinden yürütüyor ve yatırım, ithalat, ihracat ile finansal işlemler alanlarında faaliyet gösteriyor.
  • Şirket, mali tablo manipülasyonu, asılsız KAP beyanları, piyasa hareketlerini etkileyen işlemler ve haksız kazanç iddiaları nedeniyle soruşturma altında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding AŞ'nin mal varlıklarına el konuldu ve şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Kararın ardından, kamuoyunda "Hat Holding ne iş yapıyor?" sorusu gündeme gelirken, şirketin sahibi, faaliyet alanları ve ortaklık yapısı araştırılmaya başlandı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında, mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştıkları, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşarak tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları, ayrıca bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Şirketin ortaklık yapısına ilişkin incelemelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi ticaret sicil kayıtları üzerinden sürdüğü belirtiliyor.

HAT HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Hat Holding, ticari faaliyetlerini Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi üzerinden yürütüyor. Şirketin geçmişte yatırım, ithalat, ihracat ve çeşitli finansal işlemler alanlarında faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak son dönemde Borsa İstanbul'daki bazı işlemleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve mali manipülasyon iddialarıyla birlikte şirketin faaliyet alanları da incelemeye alındı. Şirketin finansal işleyişine yönelik detaylı inceleme sürüyor.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin mali tablo manipülasyonu, asılsız KAP beyanları, piyasa hareketlerini etkileyen işlem süreçleri ve haksız kazanç iddiaları değerlendirildi. Bu durum, şirketin yatırım ve finans yapısının kamu otoriteleri tarafından yakın takip altında olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
