Haberler

Hat Grup'tan, Cevap Hakkı ve Tekzip Yazısı

Hat Grup'tan, Cevap Hakkı ve Tekzip Yazısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hat Grup'tan, Cevap Hakkı ve Tekzip Yazısı

Haberler.com internet medya sayfanızın 05.11.2025 tarihli "Kayyum atanan Hat Holding ne iş yapar?" başlıklı haberde, olayın içeriğiyle ve taraflarla hiçbir ilgisi olmayan İzmit merkezli müvekkil Hat Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş. şeklinde unvanı değişen Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında "HAT HOLDİNG NE İŞ YAPAR? Hat Holding, ticari faaliyetlerini Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi üzerinden yürütüyor. Şirketin geçmişte yatırım, ithalat, ihracat ve çeşitli finansal işlemler alanlarında faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak son dönemde Borsa İstanbul'daki bazı işlemleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti." şeklinde haberde unvanı belirtilmek suretiyle Müvekkil Şirket' in müşterileri, tedarikçileri, bankalar ve kredi kuruluşları nezdinde saygınlığını ve itibarını zedeler şekilde yanlış bilgi içeren biryazı yayımlanmıştır.

Yalnızca şirket unvanlarının başındaki "Hat" sözcüğünden bağlantı kurularak haber konusu ile hiçbir ilgisi bulunmayan Müvekkil Şirket' in saygınlığının ve itibarının zedeler şekilde unvanının haberde yer alması kabul edilemez olduğu gibi bu tutumun sorumlu yayıncılık anlayışıyla da en ufak bir ilgisi yoktur.

İzah edilen nedenle Müvekkil Şirket' in yasal hakları saklı kalmak kaydı ile anılan yazının tekzip edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Keşideci

HAT SINAİ ve TIBBİ GAZLAR A.Ş.

Hukuk Müşaviri

Avukat Fuat EKİN

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Ekonomi
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 518.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.