Hat Grup'tan, Cevap Hakkı ve Tekzip Yazısı

Haberler.com internet medya sayfanızın 05.11.2025 tarihli "Kayyum atanan Hat Holding ne iş yapar?" başlıklı haberde, olayın içeriğiyle ve taraflarla hiçbir ilgisi olmayan İzmit merkezli müvekkil Hat Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş. şeklinde unvanı değişen Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında "HAT HOLDİNG NE İŞ YAPAR? Hat Holding, ticari faaliyetlerini Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi üzerinden yürütüyor. Şirketin geçmişte yatırım, ithalat, ihracat ve çeşitli finansal işlemler alanlarında faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak son dönemde Borsa İstanbul'daki bazı işlemleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti." şeklinde haberde unvanı belirtilmek suretiyle Müvekkil Şirket' in müşterileri, tedarikçileri, bankalar ve kredi kuruluşları nezdinde saygınlığını ve itibarını zedeler şekilde yanlış bilgi içeren biryazı yayımlanmıştır.

Yalnızca şirket unvanlarının başındaki "Hat" sözcüğünden bağlantı kurularak haber konusu ile hiçbir ilgisi bulunmayan Müvekkil Şirket' in saygınlığının ve itibarının zedeler şekilde unvanının haberde yer alması kabul edilemez olduğu gibi bu tutumun sorumlu yayıncılık anlayışıyla da en ufak bir ilgisi yoktur.

İzah edilen nedenle Müvekkil Şirket' in yasal hakları saklı kalmak kaydı ile anılan yazının tekzip edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Keşideci

HAT SINAİ ve TIBBİ GAZLAR A.Ş.

Hukuk Müşaviri

Avukat Fuat EKİN