Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Peki, Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Peki, Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE 11'LER

Kayserispor; Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor.

CANLI ANLATIM

32' TEHLİKE! Olivier Kemen'in pasında sağ kanattan rakiplerini peşine takıp hızla ilerleyen Aylton Boa Morte içeri çevirdi. Livakovic iyi uzanarak topa sahip oldu.

31' İlk yarının son 15 dakikalık bölümüne girildi.

29' Bu dakikalar içerisinde her iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

28' Kayserispor daha çok kendi sol kanadından atak geliştiriyor.

27' Oyun yeniden hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edebilecek.

26' Kayserispor'da Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu.

20' Fred'in savunma arkasına uzun topunda Bilal Bayazit kalesinden ayrılarak Michy Batshuayi'den önce topa dokundu ve tehlikeyi önledi.

19' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması hata yapmadı.

18' Sebastian Szymanski'nin pasında son çizgide içeriye ortalayan Tadic'in topunu kaleci Bilal son anda parmak ucuyla çıkardı.

17' Önce sağına sonra soluna çeken Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu. Top Ali Karimi'den geri döndü.

16' Michy Batshuayi orta alanda yerde kaldı, karar faul.

15' Miguel Cardoso'nun kaleye doğru yerden sert gönderdiği top savunmadan sekip kornere gitti.

14' Miguel Cardoso'nun sol kanattan ortasında top Serdar Aziz'in eline çarptı. Kayserispor serbest vuruş kazandı.

13' Fenerbahçe, Süper Lig maçlarında ilk 15 dakikada en çok gol atan takım konumunda.

12' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine havalandırdığı topu Kemen kafayla karşıladı.

11' Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşu Livakovic çift yumrukla uzaklaştırdı.

10' Kayserispor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

8' GOL Fenerbahçe, Cengiz ile 1-0 önde!

7' Szymanski'nin sağ kanattan ortaladığı topu Gökhan Sazdağı, Tadic'ten önce kornere yolladı.

6' Fred topu ceza alanına koşu gösteren Michy Batshuayi'e yolladı ancak pası isabetli olmadı

5' Sol kanatta topla buluşan Cardoso için ofsayt bayrağı kalktı.

4' Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor.

3' KAÇTI! Fred'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi topu direğin dibinden dışarıya yolladı.

2' Kayserispor karşılaşmaya ön alanda baskıyla başladı.

1' Maç başladı.