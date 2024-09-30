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Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Kayserispor Beşiktaş maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Kayserispor Beşiktaş maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor Beşiktaş maçı Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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