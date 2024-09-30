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Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Kayserispor Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kayserispor BJK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Kayserispor Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kayserispor BJK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Kayserispor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports kullanıcıları bu akşamki Kayserispor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kayserispor Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu:

Kayserispor: Bilal, Hasan, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Gedson, Mario, Rafa, Muci, Immobile.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor Beşiktaş maçı, Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Trendyol Süper Lig Kayserispor Bein Sports Beşiktaş Kayseri

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