KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI CANLI İZLE: Kayserispor - Başakşehir FK hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

Süper Lig'de bu sezon Başakşehir, çıktığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak toplamda 36 puan topladı. Averaj farkıyla 7. sırada yer alan Başakşehir, bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor, sezon boyunca oynadığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 9 maçta beraberlikle sahadan ayrıldı. 10 mücadelede ise rakiplerine mağlup olan Kayserispor, topladığı 24 puan ve averaj farkıyla düşme hattında 17. sırada bulunuyor. Futbolseverler, bu kritik maçın canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte, detaylar…

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, üst sıralara çıkma hedefiyle hata yapmak istemezken, Kayserispor ise kümede kalma mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Kayserispor - Başakşehir FK maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi, saat 13.30'da, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI

BEIN SPORTS 1 KANALI FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 30000

FEC: 3/4

D-Smart ve Digitürk gibi platformlarda da beIN Sports 1 kanalını izleyebilirsiniz.