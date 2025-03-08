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KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI CANLI İZLE: Kayserispor - Başakşehir FK hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI CANLI İZLE: Kayserispor - Başakşehir FK hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?
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Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, frekans bilgileri ne? İşte, CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ ve detaylar…

Süper Lig'de bu sezon Başakşehir, çıktığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak toplamda 36 puan topladı. Averaj farkıyla 7. sırada yer alan Başakşehir, bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor, sezon boyunca oynadığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 9 maçta beraberlikle sahadan ayrıldı. 10 mücadelede ise rakiplerine mağlup olan Kayserispor, topladığı 24 puan ve averaj farkıyla düşme hattında 17. sırada bulunuyor. Futbolseverler, bu kritik maçın canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte, detaylar…

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, üst sıralara çıkma hedefiyle hata yapmak istemezken, Kayserispor ise kümede kalma mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Kayserispor - Başakşehir FK maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi, saat 13.30'da, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI CANLI İZLE: Kayserispor - Başakşehir FK hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI

BEIN SPORTS 1 KANALI FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12379 MHz
  • Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
  • Symbol Rate: 30000
  • FEC: 3/4

D-Smart ve Digitürk gibi platformlarda da beIN Sports 1 kanalını izleyebilirsiniz.

  • Digitürk Kanal Numarası: 77
  • D-Smart Kanal Numarası: 82

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇINI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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