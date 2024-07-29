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Kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl?

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Formula 1'in efsanevi pilotlarından Michael Schumacher'in sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Alp dağlarında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren Schumacher, kazanın ardından hastanede tedavi edildi. Peki, Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl? Michael Schumacher hala komada mı ? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Michael Schumacher'in sağlık durumu araştırılıyor. 7 kez dünya şampiyonu unvanına sahip Alman Formula 1 pilotu, geçirdiği kaza sonrasında komaya girmişti. Bu olayın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, efsanevi pilotun sağlık durumu hâlâ hayranları tarafından yakından takip ediliyor. 7 kez dünya şampiyonu unvanına sahip Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl? Michael Schumacher hala komada mı ? İşte, detaylar…

MICHAEL SCHUMACHER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Michael Schumacher, 2012 yılında Formula 1 kariyerine son verip emekli olduktan sonra, 2013 yılının Aralık ayında ailesiyle birlikte bir kayak tatiline çıktı. Fransa'nın Alp dağlarında kayak yaparken ciddi bir kaza geçirdi.

MICHAEL SCHUMACHER'A NE OLDU?

Kayak sırasında başına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren Schumacher, hızla hastaneye kaldırıldı ve acil bir cerrahi müdahale geçirildi. Kazanın ardından uzun bir süre hastanede tedavi gören ünlü pilot, 2014 yılından bu yana Cenevre'deki evinde tedavi edilmeye devam ediyor. 55 yaşındaki Schumacher'in felç olduğu ve yalnızca göz hareketleriyle iletişim kurabildiği iddia edilse de, ailesi sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmamıştır.

Kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl?

Kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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