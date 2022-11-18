İlk kez Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları gün içerisinde birçok sporsever tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği organizasyona az zaman kala arama motorlarında Katar Dünya Kupası fikstürü ne? sorusu aratılıyor. TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak olan Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Katar'da kaç tane stat var? Katar'da kaç tane stadyum var? Dünya Kupası hangi stadda oynanacak?

Katar'da kaç tane stat var? sorusu merak ediliyor. sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası'nın başlamasına az zaman kala kupa heyecanı artmaya devam ediyorken futbolseverler de Katar'da kaç tane stat var? Katar'da kaç tane stadyum var? Dünya Kupası hangi stadda oynanacak? sorularını merak etti. İşte detaylar!

KATAR'DA KAÇ TANE STAT VAR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Katar'da, yaz aylarında ortalama 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle turnuva takvimi Kasım-Aralık aylarına alınsa da stadyumlar klimalı olarak inşa edilmiştir.

Katar'ın stadyumlarının isimleri ise şöyle;

Al Bayt Stadyumu

Al Rayyan Stadyumu

Al Thumama Stadyumu

Al Wakrah Stadyumu

Education City Stadyumu

Khalifa Stadyumu

Lusail Stadyumu

Ras Abu Abboud Stadyumu

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.