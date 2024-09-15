KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle!

Kasımpaşa ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak olan kritik futbol maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan bu mücadele, hem lig sıralamasını etkileyecek hem de iki takım arasında kıyasıya bir rekabete sahne olacak. Maçın hangi tarihte oynanacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı, taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakası, saat 17.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa- Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4