Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE ÖZET

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE ÖZET VİDEOSU

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 9 Ocak 2025 günü oynandı.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.