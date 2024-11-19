Karadağ Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Karadağ Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Karadağ Türkiye maçı 2-1'lık Karadağ üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

Karadağ Türkiye maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Karadağ Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ Türkiye maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karadağ Türkiye maçı Podgorica'da, Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak.