Karadağ Türkiye 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Karadağ Türkiye maç kadrosu ilk 11! Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak. Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Karadağ Türkiye ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Karadağ Türkiye maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

KARADAĞ TÜRKİYE İLK 11

Karadağ Türkiye ilk 11'leri belli oldu:

Türkiye'nin 11'i: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Karadağ'ın 11'i: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.

Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyemeyecek. Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

KARADAĞ TÜRKİYE YEDEKLER

Türkiye'nin Karadağ maçı yedekleri belli oldu:

Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ Türkiye maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Karadağ Türkiye maçını TV8'in yanı sıra EXXEN'den de izleyebilirsiniz.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak.