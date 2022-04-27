Kara Tahta bugün yok mu? TRT 1 Kara Tahta neden yok, hangi gün, ne zaman?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Her hafta çarşamba akşamları yeni bölümleri ile dizi severlerin karşısına çıkan Kara Tahta bugün yok mu? TRT 1 Kara Tahta neden yok, hangi gün, ne zaman?
Kara Tahta bugün yok mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. TRT 1 Kara Tahta neden yok, hangi gün, ne zaman?
KARA TAHTA BUGÜN YOK MU?
Sevilen dizi Kara Tahta, çarşamba akşamları yayınlanmaktadır ancak bugün yayın akışında yer almadı. 5. bölümün yayımlanmayacağı ise yayın akışından öğrenildi. Bu akşam Kadir gecesi olması dolayısıyla TRT 1 ekranlarında Kadir Gecesi Özel programı ekrana geliyor.
TRT1 YAYIN AKIŞI 27 NİSAN
- 08:50 - Ramazan Klipleri
- 08:55 - Kuşlarla Yolculuk
- 09:45 - Bir İyilik Hikayesi
- 10:00 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 15:15 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 18:30 - Ana Haber
- 18:55 - İddiaların Aksine
- 19:00 - Ramazan Sevinci
- 20:40 - Kur'an-ı Kerim'i Okuma Yarışması
- 22:40 - Kadir Gecesi Özel
Haberler.com - Gündem