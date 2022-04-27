Kara Tahta bugün yok mu? TRT 1 Kara Tahta neden yok, hangi gün, ne zaman?

Kara Tahta bugün yok mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. TRT 1 Kara Tahta neden yok, hangi gün, ne zaman?

KARA TAHTA BUGÜN YOK MU?

Sevilen dizi Kara Tahta, çarşamba akşamları yayınlanmaktadır ancak bugün yayın akışında yer almadı. 5. bölümün yayımlanmayacağı ise yayın akışından öğrenildi. Bu akşam Kadir gecesi olması dolayısıyla TRT 1 ekranlarında Kadir Gecesi Özel programı ekrana geliyor.

TRT1 YAYIN AKIŞI 27 NİSAN

08:50 - Ramazan Klipleri

08:55 - Kuşlarla Yolculuk

09:45 - Bir İyilik Hikayesi

10:00 - Alişan ile Hayata Gülümse

15:15 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

18:30 - Ana Haber

18:55 - İddiaların Aksine

19:00 - Ramazan Sevinci

20:40 - Kur'an-ı Kerim'i Okuma Yarışması

22:40 - Kadir Gecesi Özel

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