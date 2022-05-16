Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022? - Haberler

Ay tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Dünya'nın bazı bölgelerde Ay doğarken bazılarında ise Ay batarken, dürbün veya teleskop yardımı olmadan, çıplak gözle de izlenebilecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde takip edilecek. Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman 2022?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Dünya'nın bazı bölgelerde Ay doğarken bazılarında ise Ay batarken, dürbün veya teleskop yardımı olmadan, çıplak gözle de izlenebilecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde takip edilecek.

Bu Ay Tutulması sonrası gelgitlerde artış bekleniyor, sahil bölgelerinde yaşıyorsanız buna da tanık olabilirsiniz. Bu gelgitlere sebep olan Dolunay'a Süper Ay deniliyor ve bunun etkisiyle olsa gerek Süper Ay gelgitlerine de Kral gelgitler adı kullanılmaya başlanmış son yıllarda.

Eklips sezonu 35 gün sürer ve bu sürede 2 hatta 3 eklips görülebilir. Nisan-Mayıs sonrası sırada Sonbahar Eklipsi var.

Ekim-Kasım 2022 Eklips sezonunda 25 Ekim Güneş Tutulması ve 7-8 Kasım Ay Tutulması olacak.

Türkiye'de 16 Mayıs Pazartesi saat 07.13'te Akrep burcunda tam Ay tutulması yaşadı.

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