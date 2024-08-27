Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç?

Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç? Uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları kimlere kredi veriyor? Detaylar haberimizdedir…

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ VERİYOR MU?

Kamu bankaları tarafından sağlanacak bu krediler, ev sahibi olmayı hedefleyenler için yeni bir fırsat sunacak.

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, bu fırsatı yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verecek.

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ TAKSİT SEÇENEKLERİ NE?

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL'yi bulacak.

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.