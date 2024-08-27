Üye Girişi
Haberler

Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev sahibi olmak isteyenler, "Kamu bankaları düşük faizli kredi veriyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi için kampanya başlatmayı planlıyor. Peki, konut kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?

Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç? Uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları kimlere kredi veriyor? Detaylar haberimizdedir…

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ VERİYOR MU?

Kamu bankaları tarafından sağlanacak bu krediler, ev sahibi olmayı hedefleyenler için yeni bir fırsat sunacak.

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, bu fırsatı yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verecek.

Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç?

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ TAKSİT SEÇENEKLERİ NE?

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL'yi bulacak.

Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç?

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kamu Bankaları Kamu Bankaları Ekonomi Gündem Emlak Finans Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef eleme adayları kim? 27 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 27 Ağustos Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kartal, Sultanbeyli, Şişli 27-28 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu 27-28 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Alanya, Manavgat 27-28 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Beydağ 27-28 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Gülbin Tosun ne zaman dönecek? Gülbin Tosun istifamı etti (NOW ANA HABER)? Kamu bankaları konut kredisi ne kadar veriyor, şartları nedir? Kamu bankaları konut kredisi düşük faiz oranı kaç? BUSKİ Bursa su kesintisi: Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi 27-28 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Çubuk, Yenimahalle, Gölbaşı 27-28 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hareket Sekiz filmi ne zaman, nerede çekildi? Nereden Çıktı Bu Velet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nereden Çıktı Bu Velet filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı gerçek mi, yaşanmış mı? Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı?
title