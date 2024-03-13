Kamil Turhan kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayı Kamil Turhan kaç yaşında, nereli?
Kamil Turhan kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayı Kamil Turhan kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın Bursa adayları da açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Kamil Turhan kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayı Kamil Turhan kaç yaşında, nereli?
KAMİL TURHAN KİMDİR?
- 1980 yılında Büyükorhan'da doğdu.
- Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
- Turhan, evli ve dört çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.