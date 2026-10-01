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Kahramanmaraş'ta Gıda Güvenliği-1 kapsamında 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ta Gıda Güvenliği-1 kapsamında 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 'Gıda Güvenliği-1' operasyonunda bir iş yerinde 42 bin pul biber etiketi ile 1.425 çuval ve 300 kutu ambalaj ele geçirildi. Gıda ürünlerine yönelik inceleme ve tespitler yapılırken, olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Gıda Güvenliği-1” operasyonu kapsamında müşterek denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, iş yerinde farklı firmalara ait olduğu değerlendirilen 42 bin pul biber etiketi ile 1.425 çuval ve 300 kutu ambalaj tespit edilerek ele geçirildi.

İş yerindeki gıda ürünlerine yönelik inceleme ve tespitler yapılırken, olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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