Haberler

Kadro dışı kalması istenen Serdar Dursun'dan ilk açıklama
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbiyi Kadıköy'e izlemeye giden Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, taraftarından tepki görmüş ve kadro dışı kalması istenmişti. Milli futbolcu, maça gitme sebebini açıklayarak, "Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar." dedi.

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbiyi izlemeye gitmiş, yeşil-siyahlı taraftarların tepkisini çekerek kadro dışı kalması istenmişti. Milli futbolcu, kendisine gösterilen bu tepkiler sonrası açıklama yaptı.

"MAÇA GİTMEMDE HİÇBİR SORUN YOK'

Maça gitme sebebini açıklayan Serdar Dursun, "Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi... Bunu Selçuk İnan'a da yaptılar. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım." dedi.

"KEŞKE PAYLAŞMASAYDIM"

Açıklamalarına devam eden Serdar Dursun, "Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK İSTERİM"

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye gol atmak istediğini ifade ederek, "Kimle oynadığımla hiç ilgilenmiyorum, Kocaelispor'un futbolcusuyum. Elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe maçı gelince ilk 11'de oynamak, iyi oynamak ve golümü atmak isterim. Taraftarlar rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele ederim." sözlerini sarf etti.

500

