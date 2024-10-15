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Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı

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Kadıköy'de bir emlakçı, 110 m2 olan 2+1 daireyi 4 milyon 750 bin Türk Lirası'na ilan sitesine koydu. Ancak ertesi gün fiyatı ikiye katlayarak 8 milyon Türk Lirası olarak değiştirdi. Bu durum, ilan sitesinde daireyi favorilere ekleyen bir kullanıcı tarafından fark edildi. Fırsatçı emlakçılar ve ev sahiplerinin, konut fiyatlarını fahiş seviyelere çıkarması sonucu konut balonunun şiştiği görülüyor.

Kadıköy'de bir emlakçı, ilan sitesine koyduğu 110 m2 olan 2+1 daireyi, 8 Ekim 2024 tarihinde 4 milyon 750 bin Türk Lirası'na ilana koyarken ertesi gün fiyatı ikiye katladı.

FIRSATÇI EMLAKÇILAR KONUT BALONUNU ŞİŞİRİYOR

Konut fiyatlarının fahiş seviyelere çıkmasının önüne geçilmesi için pek çok uygulama yürürlüğe girse de, hiçbiri yeterli olmuyor. Bazı fırsatçı ev sahipleri ve emlakçılar kural tanımıyor.

Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı

1 GÜNDE 3 MİLYON TÜRK LİRASI ARTTIRDI

Bir emlakçı, Kadıköy Sahrayıcedit Atatürk Caddesi'nde bulunan 110 m2 olan 2+1 satılık daire için satılık ilanı açtı. Satışa çıkardığı ev için önce 4 milyon 750 bin Türk Lirası istemişken, ertesi gün fiyatı 8 milyon Türk Lirası olarak değiştirdi. İlan sitesinde satılığa çıkan daireyi favorilerine ekleyen bir site kullanıcısı durumu fark etti ve dikkat çekti.

Kadıköy'deki emlakçı, bir günde dairenin fiyatını ikiye katladı
Haberler.com / Sevgi Çelik - Emlak

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Yorumlar (1)

İbrahim BAKIRHAN:

3 milyona kadıköyde daire mı kaldı? yanlış yazmıştır...

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