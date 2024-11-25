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Kabine Toplantısı Gündemi 25 Kasım: Asgari ücret, memur zammı, emekliye zam ve kayyum atamaları

Kabine Toplantısı Gündemi 25 Kasım: Asgari ücret, memur zammı, emekliye zam ve kayyum atamaları
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Kabine Toplantısı saat kaçta? 25 Kasım'da gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın gündemi belirlendi. Toplantıda asgari ücret, memur maaşlarındaki zam, emeklilere yapılacak zam ve kayyum atamaları gibi konular ele alınacak. Bu önemli konuların yanı sıra, ekonomi ve politika alanında diğer gelişmeler de masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları nedir?

Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemi nedir merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine Toplantısı'nın gündeminde hangi konular var? Detaylar haberimizdedir...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamların masaya yatırılacağı zirvede enflasyon verilerinin yanı sıra son dönemde belediyelere atanan kayyumlar da değerlendirilecek.

KAYYUM ATAMALARI BAŞLIKLAR ARASINDA

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti'nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli ovacık ilçelerine de kayyum atanmıştı. Kayyum atanacak başka belediyeler var mı ve kayyum atanan kamu düzeni sağlanabildi mi? Bu soruların Kabine'nin gündemine geleceği öğrenildi.

Kabine Toplantısı Gündemi 25 Kasım: Asgari ücret, memur zammı, emekliye zam ve kayyum atamaları

NETANYAHU İÇİN ÇIKARILAN TUTUKLAMA EMRİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra 7 Ekim'de başlayıp bölgesel nitelik kazanan İsrail-Filistin çatışması da gündemde olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararı da yine üzerinde durulacak başlıklar arasında.

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Yurtiçi ve yurtdışında devam eden terör operasyonlarında gelinen son durum kabinenin gündemine sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek adına Eurofighter alım sürecinin de yine değerlendirilmesi bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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