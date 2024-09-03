14 milyon € piyasa değeri olan sol kanat oyuncusu Jhon Arias için temaslar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Zaha ve Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat transferi yapmak istiyor. Peki, Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

JHON ARİAS KİMDİR?

Doğum: 21 Eylül 1997 (26 yıl yaşında), Quibdó, Kolombiya

Jhon Adolfo Arias Andrade (d. 21 Eylül 1997), Campeonato Brasileiro Série A kulübü Fluminense ve Kolombiya milli takımında kanat veya ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel futbolcudur .

Arias, gençlik kariyerine Meksika kulüpleri Dorados de Sinaloa ve Tijuana'da başladı . 2017'de Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá'ya katıldı ve 2018 sezonu için Llaneros'a kiralandı . 10 Aralık 2019'da América de Cali ile sözleşme imzaladı ve 2020'de Categoría Primera A'yı kazandı . 7 Ocak 2021'de Independiente Santa Fe'ye transfer oldu . Arias, 18 Ağustos 2021'de ilk kez yurt dışına çıktı ve Campeonato Brasileiro Série A takımı Fluminese ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Finalde Boca Juniors'ı 2-1 yenerek kulübün ilk Copa Libertadores şampiyonluğunu garantileyen kadroda etkili oldu .

KULÜP KARİYERİ

Quibdó'da doğan Arias, gençliğinde Meksika takımları Dorados de Sinaloa ve Tijuana'yı temsil etti . 2017'de memleketine döndü ve 2018 sezonu için Llaneros'a kiralık olarak gitmeden önce Patriotas Boyacá ile sözleşme imzaladı.

Patriotas'a döndükten sonra Arias, o yılın 10 Aralık'ında América de Cali ile sözleşme imzalamadan önce 2019 kampanyasında düzenli olarak kullanıldı . 7 Ocak 2021'de Independiente Santa Fe'ye katıldı .

Arias, 18 Ağustos 2021'de Campeonato Brasileiro Série A takımı Fluminense ile dört yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra kariyerinde ilk kez yurt dışına taşındı ve finalde Boca Juniors'ı 2-1 yenerek kulübün ilk Copa Libertadores kupasını kazanan kadronun bir parçası oldu.