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Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray'da transfer hareketliliği tam hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'i kadrosuna kattıktan sonra orta saha ve kanat transferleri için harekete geçti. Basında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın birçok ismi gündemine aldığı belirtidi. Peki, Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

14 milyon € piyasa değeri olan sol kanat oyuncusu Jhon Arias için temaslar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Zaha ve Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sol kanat transferi yapmak istiyor. Peki, Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

JHON ARİAS KİMDİR?

Doğum: 21 Eylül 1997 (26 yıl yaşında), Quibdó, Kolombiya

Jhon Adolfo Arias Andrade (d. 21 Eylül 1997), Campeonato Brasileiro Série A kulübü Fluminense ve Kolombiya milli takımında kanat veya ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel futbolcudur .

Arias, gençlik kariyerine Meksika kulüpleri Dorados de Sinaloa ve Tijuana'da başladı . 2017'de Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá'ya katıldı ve 2018 sezonu için Llaneros'a kiralandı . 10 Aralık 2019'da América de Cali ile sözleşme imzaladı ve 2020'de Categoría Primera A'yı kazandı . 7 Ocak 2021'de Independiente Santa Fe'ye transfer oldu . Arias, 18 Ağustos 2021'de ilk kez yurt dışına çıktı ve Campeonato Brasileiro Série A takımı Fluminese ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Finalde Boca Juniors'ı 2-1 yenerek kulübün ilk Copa Libertadores şampiyonluğunu garantileyen kadroda etkili oldu .

KULÜP KARİYERİ

Quibdó'da doğan Arias, gençliğinde Meksika takımları Dorados de Sinaloa ve Tijuana'yı temsil etti . 2017'de memleketine döndü ve 2018 sezonu için Llaneros'a kiralık olarak gitmeden önce Patriotas Boyacá ile sözleşme imzaladı.

Patriotas'a döndükten sonra Arias, o yılın 10 Aralık'ında América de Cali ile sözleşme imzalamadan önce 2019 kampanyasında düzenli olarak kullanıldı . 7 Ocak 2021'de Independiente Santa Fe'ye katıldı .

Arias, 18 Ağustos 2021'de Campeonato Brasileiro Série A takımı Fluminense ile dört yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra kariyerinde ilk kez yurt dışına taşındı ve finalde Boca Juniors'ı 2-1 yenerek kulübün ilk Copa Libertadores kupasını kazanan kadronun bir parçası oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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