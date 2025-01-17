Jan Boterberg kimdir? VAR hakemi Jan Boterberg kaç yaşında, nereli? (Hatayspor-Galatasaray)

Belçika doğumlu hakem Jan Boterberg, futbol otoriteleri tarafından profesyonel ve adil yönetimiyle takdir edilmektedir. Özellikle Belçika Pro League ve UEFA organizasyonlarında gösterdiği performans, kariyerinin dikkat çeken noktalarından biridir. Hatayspor-Galaatsaray maçının VAR hakemi olan Jan Boterberg'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Jan Boterberg kimdir? VAR hakemi Jan Boterberg kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

JAN BOTERBERG KİMDİR?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçında görev yapacak yabancı VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR'da Belçikalı hakem Jan Boterberg yer alacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak. 38 yaşındaki Belçikalı Jan Boterberg'in UEFA tarafından 18 maçta VAR hakemi olarak görevlendirildiği öğrenildi.