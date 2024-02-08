Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes ile Beşiktaş'ın temasa geçtiği belirtildi. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor. Süper Lig devi Beşiktaş'ın sık sık radarına aldığı James Rodriguez radikal bir karar alarak takımı Sao Paulo'dan ayrıldı. James Rodriguez kimdir? Hangi takıma transfer olacak? Detaylar haberimizde...

JAMES RODRGUEZ KİMDİR?

Rodriguez, profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında Kolombiya'nın Envigado FC takımında başladı ve ardından Arjantin'in Banfield takımına transfer oldu. 2010 yılında Porto'ya transfer olan Rodriguez, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2013 yılında Monaco'ya geçiş yaptı ve 2014 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Real Madrid'in dikkatini çekti. 2014 yılında Real Madrid'e transfer olan Rodriguez, 2017-2019 yılları arasında Bayern Münih'te kiralık olarak oynadı. Rodriguez, en son 2020 yılında Everton'a transfer oldu.

HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Takımdan ayrılan yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile Beşiktaş'ın temasa geçtiği açıklandı. Rodriguez, bu sezon Sao Paulo'da 14 maça çıkmıştı.