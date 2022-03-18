İZSU İzmir su kesintisi: 18 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Mart Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Mart Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Mart Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
18 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
İlçe: KARŞIYAKA
Mahalleler: BOSTANLI
Kesinti Süresi: 18.03.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 2019 SOKAK NO:4 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . CENGİZ TOPEL X TARIK DURSUN KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
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İlçe: KARŞIYAKA
Mahalleler: YALI
Kesinti Süresi: 18.03.2022 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 6485 SOKAK NO:32 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 6482 X 6436 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
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İlçe: SEFERİHİSAR
Mahalleler: CAMİKEBİR, SIĞACIK
Kesinti Süresi: 18.03.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 190 SOKAKDAKİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR.