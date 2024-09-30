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İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var

İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
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Bazı Akbank müşterileri hesaplarının ele geçirilip adlarına kredi çekildiğini ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak başka kişilere para aktarıldığını iddia etmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan ve milyonlarca liralık bir vurgundan söz edilen iddiayı yalanlayan Akbank, yapılan incelemelerde olayların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna varıldığını duyurdu.

Akbank müşterileri günlerdir mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak paralarının başka kişilere aktarıldığını ve adlarına çeşitli krediler çekildiği iddialarını gündeme getirmekteydi.

700 BİN TL'LİK MAĞDURİYET İDDİASI

Hesaplarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını ve adlarına kredi çekildiğini belirten çok sayıda kişi sesini duyurmaya çalışırken son olarak bir müşteri ise 700 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını ifade etmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan ve milyonlarca liralık bir vurgundan bahsedilen iddiaları yalanlayan Akbank yaptığı açıklamada gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını belirtti.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Banka yetkilileri, paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın detaylı bir şekilde incelendiğini ve müşterilerin bu tür saldırılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Banka sistemlerinde güvenlik açığı veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialarının asılsız olduğunu bildirerek "Sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır" açıklamasında bulundu.

"GÜVENLİK AÇIĞI İDDİALARI ASILSIZDIR"

Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan, bazı müşterilerimizin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır.

Müşterilerimize, veri güvenliği prensiplerini gözeterek ve gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmak bankamızın birinci önceliğidir. Bu çerçevede, bankamız, bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başta Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır. Öte yandan, tüm bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bankamız da, müşterilerimizin mağdur olmaması adına dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içindedir. Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir.

MÜŞTERİLER İÇİN 3 AYRI UYARIDA BULUNDULAR

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

Her bir müşterimizin güvenliği ve memnuniyeti bizim için son derece önemli ve önceliklidir. Bütün vakalar detaylı şekilde incelenmekte, müşterilerimizin mağduriyetinin de giderilmesi dahil olmak üzere her türlü tedbir ve aksiyon ivedilikle alınmaktadır. İlaveten, müşterilerimizin de kendi kişisel bilgileri, mobil bankacılık şifreleri ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için;

• Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi,

• Telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması,

• Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması hususları başta olmak üzere sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmaktadır.

Uzun zamandır tüm bankacılık sektörünü etkileyen ve ilgili otoriteler ile koordinasyon içerisinde mücadele edilen bu konuda bankamız tüm yasal mevzuat ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde gerekli aksiyonları almaya kararlılıkla devam edecektir. Bilgilerinize sunarız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans

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Yorumlar (8)

Yıldırım Uzunpınar:

Benim daha kredi kartım elime geçmeden 140 bin tl çekmişler neyin savunmasını yapıyorlar takır takır para çekmişler bir tane onay mesajı gelmemiş bana .bankanın kendi içinde şebeke var müşteri bilgilerini paylaşıyorlar bence kuryeye kadar anlaşmalılar bunlar

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gökhan yıldırım:

kredi ancak bankaya giderek alinmalidir saçma sapan mobilden olmaz

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Haydar Ağırbaşlı:

banane demiş kısaca

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Orhan Dik :

Sosyal medya gördüğünüz dolandırıcılık videolarını (siyasilerin, ünlülerin yüzleriyle yapılan yapay zeka yatırım videolarını, borsada hisse vadeden videoları vs...) anında platforma şikayet edin. Siz onun dolandırıcılık olduğunu anlıyorsunuz ama anlamayanlar anneniz babanız başka akrabalarınız da olabilir. Ben 100'ün üzerinde reklam şikayet etmişimdir şuana dek. Ama adamların işi bu, 1000'lercesini reklam çıkıyorlar.

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OZYOLDAS 23:

Şİfresiz giriş uygulaması kullanmayın Akbankın uygulamasında şifresiz kullanma seçeneği var. para havalesinde şifre sitiyor ama kredi çekimlerinde istemiyor. Kredi çekildikten sonra havale işlemlerinde hacklenmiş olabilir.

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sezgin sucin:

kredi sadce banka yada aranarak olması gerek

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Gökhan Gani:

Akbank adı altında bilinmeyen nolardan eşimi aradılar. Akbank faizsiz kredi dediler. Cebinize gelen şifreyi sorup sizin adınıza başvuruda bulunuyorlar. 2 şifreyi de verirseniz geçmiş olsun. Gitti 300 bin. Sonradan bankayı arayınca öğrendik.

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null:

6 ay da iki olay yaşadım,en kısa sürede Akbank tan kurtulmak için yarın bankadaki hesaplarımı kapatacam

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