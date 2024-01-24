İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim?

İyi Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Balıkesir Belediye Başkan Adayının ismi araştırılıyor. İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

İYİ PARTİ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI MI?

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in, Sincan Belediyesi'ne ise Fatih Koca'nın aday olduğunu söyledi.

Turhan Çömez

TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR?

Turhan Çömez, 22 Ekim 1965 yılında doğdu. Türk doktor ve siyasetçi. 22. dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Erdoğan'ın eski doktoru. İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde Acil Birim Hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı yapmıştır.

22. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Evli, 2 çocukludur.

AK Parti içerisindeki çıkışlarıyla bilinir. Parti grup toplantısı basına kapalı bölümünde seçim bölgesine kaynak aktarımında ve Gemlik Gübre A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki uygulamalar konusunda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a yönelttiği eleştiriler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer'e işaret ederek değerli taş ithalatında verginin sıfırlanmasına ilişkin olarak dile getirdiği sorular nedeniyle, 28 Şubat 2008 tarihinde disiplin kuruluna sevk edildi. AK Parti Müşterek Disiplin Kurulu, "partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle" Turhan Çömez'i 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti. Ankara Enstitüsü adlı siyaset üstü düşünce kurumunu oluşturdu ve burada çalışmalara devam etmektedir.

1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamadı. İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bu başvurusu kabul edilmiştir. Kendisine 2011 yılında 5 yıllık iltica statüsü verilmiştir. İngiltere'deyken Tıp Fakültesinin tüm sınavlarını vererek hekimlik diploması aldı ve sonrasında Basildon and Thurrock Üniversite Hastanesinde doktorluk yapmaya başladı. Çalışmalarıyla ülkenin en başarılı 40 göçmeni arasında gösterildi ve fotoğrafları ünlü Trafalgar Meydanı'nda sergilendi. Kendisine Lordlar Kamarası'nda en başarılı hekim ödülü verildi. 2019'da Ergenekon davasında beraat etmesinin ardından 12 yıl sonra Türkiye'ye döndü. 12 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katılmıştır.

22. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu (NATOPA) üyesidir. 28. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçilmiştir.