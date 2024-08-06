İTALYA- SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE || 6 Ağustos İtalya- Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya- Sırbistan maçı ne zaman? İtalya- Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya ve Sırbistan arasında oynanacak olan voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Bu heyecan dolu maç sonucunda Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi de belli olmuş olacak.

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

İtalya- Sırbistan çeyrek final maçı bu akşam oynanacak.

İTALYA- SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.

İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6