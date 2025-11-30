Haberler

İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Güncelleme:
İtalya Serie A'da Juventus, evinde Cagliari'yi 2-1 yendi. Maçın yıldızı milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu. Yıldız'ın performansı, hem İtalyan basınında geniş yer buldu hem de Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti tarafından övgüyle karşılandı.

  • Juventus, Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.
  • Kenan Yıldız, Juventus'un Cagliari'ye karşı attığı iki golü kaydetti.
  • Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın bir şampiyonun niteliklerine sahip olduğunu belirtti.

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında ağırladığı Cagliari'yi milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

SPALLETTI'DEN KENAN'A ÖVGÜ

Maçın ardından İtalyan basını Kenan Yıldız'ın performansına geniş bir yer ayırırken Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti de oyuncusundan büyük bir övgüyle bahsetti. Spalletti, "Kenan Yıldız, bir şampiyonun niteliklerine sahip. Hiç yoktan bir zafer yarattı. Ona mümkün olduğunca fazla özgürlük vermeye çalışıyorum, taktiksel kısıtlamalardan kurtarıyorum. Dar alanlarda iyi ama karar verme becerisini geliştirmesi gerekiyor." dedi.

"LİGDE DE SIRTLADI"

Tuttosport maç için "Kenan Yıldız, Juve'yi ligde de sırtladı." başlığını kullanırken Kenan'ın performansı hakkında şu ifadeler kullanıldı, "Kenan Yıldız büyülemeye devam ediyor. Cagliari'ye karşı her zamanki şovunu sergiledi, belirleyici iki gol attı ve Juventus'un itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir başka etkileyici performans."

"NO YILDIZ, NO JUVE"

La Gazetta della Sport maç haberinde Kenan'la ilgili, "Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada." denildi. La Gazzetta della Sport'ta yer alan, "No Yildiz, no Juve." (Kenan yoksa Juve de yok) ifadeleri de dikkat çekti.

"CAGLIARI'Yİ DEVİRDİ"

Corriere dello Sport da Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti: "Kenan Yıldız, Cagliari'yi iki golle devirdi. Juve ligde galibiyet serisine geri döndü."

"GOLLER GÖRÜLMEYE DEĞER"

Sky Sports İtalya ise genç futbolcunun gollerine ön plana çıkararak, "Kenan Yıldız'ın Cagliari'ye karşı attığı iki gol de görülmeye değer." ifadeleri kullanıldı.

