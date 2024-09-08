İsviçre İspanya arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

İSVİÇRE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

İSVİÇRE İSPANYAMAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre İspanya Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. İsviçre İspanya Maçı, saat 21.45'te başlayacak.

İSVİÇRE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre İspanya maçı Luzern'da, Swissporarena Stadyumu'nda oynanacak.