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İsviçre-Almanya maçı kaç kaç bitti? İsviçre-Almanya maç özeti!

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İsviçre-Almanya maçı kaç kaç olduğu araştırılıyor. İsviçre-Almanya maç özeti! merak ediliyor. Peki, İsviçre-Almanya maçı kaç kaç bitti? İsviçre-Almanya maç özeti!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre- Almanya maçı kaç kaç bitti ve İsviçre- Almanya maç özeti merak edilirken İsviçre- Almanya maç skoru gündeme geliyor. İsviçre- Almanya maçı kaç kaç bitti? İsviçre- Almanya maç özeti sıklıkla araştırılıyor. İsviçre- Almanya maçı kaç kaç bitti? İsviçre- Almanya maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

İSVİÇRE-ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre ile Almanya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 7 puanla grubu lider tamamlayan Panzerler ve puanını 5'e yükselten İsviçre, grubu ilk 2 sırada tamamlayarak 16'ya kalmayı başardı. Lider Almanya'nın son 16'daki rakibi en iyi üçüncüler arasından belli olacak. İkinci İsviçre ise B Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.

İSVİÇRE-ALMANYA MAÇ ÖZETİ

İsviçre, karşılaşmanın 28. dakikasında Dan Ndoye'un attığı golle Almanya karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Almanya, aradığı beraberlik golünü 90+2. dakikada Nicklas Füllkrug ile buldu ve bu golle birlikte karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 7 puana yükselen Almanya ve puanını 5 yapan İsviçre, grubu ilk 2 sırada tamamlayarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmayı başardı.

İsviçre-Almanya maçı kaç kaç bitti? İsviçre-Almanya maç özeti!

SON MAÇLARIN ARDINDAN A GRUBU PUAN DURUMU

  1. Almanya: 7 puan/+6 averaj
  2. İsviçre: 5 puan/+2 averaj
  3. Macaristan: 3 puan/-3 averaj
  4. İskoçya: 1 puan/-5 averaj

SON 16'DAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre; son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. B Grubu'nda ikincilik ihtimalleri bulunan takımlar şu şekilde; İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan. Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin netleşmesinin ardından belli olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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