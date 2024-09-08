İsveç Estonya arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

İSVEÇESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveç ile Estonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

İSVEÇESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveçEstonya Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. İsveçEstonya Maçı, saat 21.45'te başlayacak.

İSVEÇESTONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsveçEstonya maçıSolna'da, Strawberry Arena Stadyumu'nda oynanacak.