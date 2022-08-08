İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstinye Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstinye Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstinye Üniversitesi öğrenci toplulukları...
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
İstinye Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Ağız ve Diş Sağlığı Kulübü
- Atatürkçü Düşünce Kulübü
- Bilim Kurgu ve Fantastik Kültür Kulübü
- Bioinformatics and Genetics
- Cinevision Club
- Dans Kulübü
- Dijital Video ve Sinema Kulübü
- Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü
- Doğa ve Kampçılık Kulübü
- E-Spor Kulübü
- Ebelik Kulübü
- Edebiyat ve Münazara Kulübü
- EMSA İstinye
- Erasmus Kulübü
- Evrensel Tasarım Kulübü
- Felsefe Kulübü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü
- Fotoğrafçılık Kulübü
- Genç Yeşilay
- Girişimci Mühendisler Kulübü
- Gökkuşağı Çocuk Gelişimi Kulübü
- Havacılık ve Uzay Kulübü
- Hayvanseverler Kulübü
- Hemşirelik Kulübü
- Hip Hop Kulübü
- İEEE Kulübü
- İletişim Kulübü
- İletişim Tasarım Kulübü
- Industrial Engineering Society
- İnsan ve Toplum Çalışmaları Kulübü
- International Students Community
- İşletme ve Ekonomi Kulübü
- İstinye 1907 ÜNİFEB Kulübü
- İstinye Oyun Geliştiricileri Kulübü
- İstinye Quantum Dynamics Kulübü
- İstinye Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)
- İstinye TOG Kulübü
- İstinye Üniversitesi Su altı Sporları Kulübü
- İSÜ Gastronomi Kulübü
- İSÜ Genç Yeryüzü Doktorları
- İSUPA (İstinye University Pharmaceutical Association)
- Kadın Hakları Kulübü
- Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kulübü
- Kızılay Kulübü
- Language, Culture and Translation
- Mimarlık Kulübü
- Model United Nations
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Müzik Kulübü
- Nadir Hastalıklar Araştırma Kulübü
- Proje Geliştirme ve Biyoteknoloji Kulübü
- Psikoloji Kulübü
- Racing Team
- Resim Kulübü
- Sağlık Okuryazarlığı
- Sağlık Yönetimi Kulübü
- Sağlıklı Adımlar Kulübü
- Satranç Kulübü
- Seekers of Knowledge Club
- Siber Güvenlik Kulübü
- Siyasi Araştırmalar Kulübü
- Smart Cities Student Club
- Sosyal Çalışma Kulübü
- Sosyal Sorumluluk Kulübü
- Spor Kulübü
- Tiyatro Kulübü
- Toplumsal Farkındalık Kulübü
- Toplumsal Fayda İçin Yapay Zeka Kulübü
- ultrAslan UNI İstinye Kulübü
- Uni BJK İstinye
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))
- Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Kimya (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)