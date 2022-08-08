Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstinye Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.

Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. İstinye Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, İstinye Üniversitesi öğrenci toplulukları...

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

İstinye Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Ağız ve Diş Sağlığı Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Bilim Kurgu ve Fantastik Kültür Kulübü

Bioinformatics and Genetics

Cinevision Club

Dans Kulübü

Dijital Video ve Sinema Kulübü

Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü

Doğa ve Kampçılık Kulübü

E-Spor Kulübü

Ebelik Kulübü

Edebiyat ve Münazara Kulübü

EMSA İstinye

Erasmus Kulübü

Evrensel Tasarım Kulübü

Felsefe Kulübü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Genç Yeşilay

Girişimci Mühendisler Kulübü

Gökkuşağı Çocuk Gelişimi Kulübü

Havacılık ve Uzay Kulübü

Hayvanseverler Kulübü

Hemşirelik Kulübü

Hip Hop Kulübü

İEEE Kulübü

İletişim Kulübü

İletişim Tasarım Kulübü

Industrial Engineering Society

İnsan ve Toplum Çalışmaları Kulübü

International Students Community

İşletme ve Ekonomi Kulübü

Kulübü İstinye 1907 ÜNİFEB Kulübü

İstinye Oyun Geliştiricileri Kulübü

İstinye Quantum Dynamics Kulübü

İstinye Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)

İstinye TOG Kulübü

İstinye Üniversitesi Su altı Sporları Kulübü

İSÜ Gastronomi Kulübü

İSÜ Genç Yeryüzü Doktorları

İSUPA (İstinye University Pharmaceutical Association)

Kadın Hakları Kulübü

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kulübü

Kızılay Kulübü

Language, Culture and Translation

Mimarlık Kulübü

Model United Nations

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Müzik Kulübü

Nadir Hastalıklar Araştırma Kulübü

Proje Geliştirme ve Biyoteknoloji Kulübü

Psikoloji Kulübü

Racing Team

Resim Kulübü

Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık Yönetimi Kulübü

Sağlıklı Adımlar Kulübü

Satranç Kulübü

Seekers of Knowledge Club

Siber Güvenlik Kulübü

Siyasi Araştırmalar Kulübü

Smart Cities Student Club

Sosyal Çalışma Kulübü

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Spor Kulübü

Tiyatro Kulübü

Toplumsal Farkındalık Kulübü

Toplumsal Fayda İçin Yapay Zeka Kulübü

ultrAslan UNI İstinye Kulübü

Uni BJK İstinye

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ